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Украинское Министерство обороны обновило данные, касаемо понесенных потерь в живой силе и технике 128-й бригады в Запорожской области, в результате удара ВС России ОТРК «Искандер-М». Представители МО Украины заявили, что в результате удара число погибших украинских военнослужащих составляет 28 человек, раненных – 53 человека.

При этом в Верховной Раде Украины заявили, что оглашение цифровых данных потерь своих военнослужащих является недопустимым. Некоторые даже высказались, что военное ведомство вообще не должно сообщать о потерях со стороны ВСУ.

В то же время народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что это уже не первый случай, когда прилет со стороны ВС РФ был осуществлен по скоплению украинских сил. По ее словам, командование ВСУ несет ответственность за большие потери в личном составе и технике, так как допускает халатность в отношении военнослужащих. В итоге это привело к «потере лучших из лучших в составе украинской артиллерии», заявила Безуглая.

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