Российские ВС объявили охоту на украинские средства ПВО и добились неплохих результатов. Всего за неделю было уничтожено четыре радиолокационных станции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Речь идет о двух РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства Соединенных Штатов, а также об одной немецкой радиолокационной станции «Кобра».

Кроме того, в пресс-службе Минобороны сообщают об уничтожении РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300. Киев активно использует такие ЗРК для противовоздушной обороны, поэтому потеря каждого из них оказывается серьезной проблемой.

Противник потерял за последнюю неделю около 4,5 тысяч боевиков. Наибольшие потери пришлись на ДНР, где ожесточенные бои продолжаются на нескольких участках линии соприкосновения – 1810 военнослужащих.

Кроме того, военное ведомство напомнило об ударе по пункту размещения боевиков Национальной гвардии Украины в Запорожской области, откуда сообщалось о большом количестве погибших.