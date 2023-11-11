Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военные отбили очередные три атаки украинских войск у Работино и Новопрокоповки в Запорожской области.

Минобороны РФ сообщило, что российские позиции у этих населенных пунктов пытались атаковать штурмовики 118-й, 33-й и 65-й бригад украинской армии. Но их встретили артиллерийским огнем и ударами с авиации. Кроме того, боевиков накрыли термобарическими снарядами тяжелых огнеметных систем.

В результате удалось ликвидировать около 80 военнослужащих ВСУ, входивших в состав штурмовых групп, уничтожить два артиллерийских орудия врага – пушку M146 и легкую полевую гаубицу M777.

Кроме того, среди потерь ВСУ – три танка, две бронированные боевые машины (ББМ), три бронетранспортера, 5 БМП и два пикапа.

Киев после провального контрнаступления практически на всех участках фронта ушел в оборону. На Запорожском и Херсонском направлениях он все еще огрызается, однако любые попытки штурма позиций ВС РФ заканчиваются для украинской армии плачевно.

Вам может понравиться

Домашняя ослица Шварценеггера по имени Лула появилась во время прямого эфира на канале ESPN

Во время прямого эфира на телеканале ESPN посвященному матчу американского футбола в кабинете Арнольда Шварценеггера появилась домашняя ослица по имени Лула. С бывшим губернатором Калифорнии связались спортивные комментаторы Пейтон и

Джокер ДНР: Главком ВСУ Залужный задержан, информация подтверждена СБУ

Издание «Царьград» со ссылкой на тг-канал «Джокер ДНР» сообщило о задержании главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что информация получена от «шпионов» в стане Службы безопасности Украины. По предположению авторов канала,

В Казани ветеранов СВО из батальона «Алга» не пустили в ресторан из-за военной формы

Ветераны специальной военной операции из состава добровольческого батальона «Алга» не пропустили в несколько заведений из-за военной формы. Снятое очевидцами видео инцидента было опубликовано авторами Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».