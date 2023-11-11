Российские военные отбили очередные три атаки украинских войск у Работино и Новопрокоповки в Запорожской области.

Минобороны РФ сообщило, что российские позиции у этих населенных пунктов пытались атаковать штурмовики 118-й, 33-й и 65-й бригад украинской армии. Но их встретили артиллерийским огнем и ударами с авиации. Кроме того, боевиков накрыли термобарическими снарядами тяжелых огнеметных систем.

В результате удалось ликвидировать около 80 военнослужащих ВСУ, входивших в состав штурмовых групп, уничтожить два артиллерийских орудия врага – пушку M146 и легкую полевую гаубицу M777.

Кроме того, среди потерь ВСУ – три танка, две бронированные боевые машины (ББМ), три бронетранспортера, 5 БМП и два пикапа.

Киев после провального контрнаступления практически на всех участках фронта ушел в оборону. На Запорожском и Херсонском направлениях он все еще огрызается, однако любые попытки штурма позиций ВС РФ заканчиваются для украинской армии плачевно.