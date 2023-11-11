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Около 23:00 10 ноября российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника. Один из них пытался атаковать Московскую, а другой – Смоленскую области, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. При падении обломков разрушений нет, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Минобороны никаких подробностей не приводит, но тг-канал BAZA пишет о взрывах в Коломне, которые слышали местные жители.

Ранее ВСУ неоднократно пытались запускать беспилотные аппараты по городам Центрального федерального округа. Так, 7 октября были перехвачены вражеские дроны над Подмосковьем.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец предположил, что целью БПЛА противника могут стать все АЭС России, расположенные в 1500 км от границы с Украиной.

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