Российские самолеты Су-24МР и Су-30МР в Черном море уничтожили несколько надводных беспилотников ВСУ. Видеозапись сражения с безэкипажными катерами показало министерство обороны РФ.

Самолеты Морской авиации России патрулировали акваторию Черного моря у Крымского полуострова. Экипажи обнаружили движущиеся к Крыму беспилотники. Оперативно было принято решение об уничтожении вражеских дронов.

Истребители открыли огонь по безэкипажным катерам и предотвратили атаку противника на полуостров.

Несмотря на то, что ВС РФ успешно уничтожают вражеские надводные дроны и летательные аппараты, ВСУ продолжают атаки. Они понимают их бессмысленность, однако рассчитывают на красивую картинку и медийный эффект от использования так называемого «беспилотного флота».

Фото – скриншот с видео Минобороны РФ