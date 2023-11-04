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Внимание к Украине со стороны Европы и США действительно снизилось из-за событий на Ближнем Востоке. Однако военная поддержка остается практически такой же, как и раньше, ее объемы сильно не снижаются, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

При этом он отметил необходимость дипломатических подходов к урегулированию конфликта.

«Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое “перемирие”. Время для этого еще не пришло, но надежда умирает последней», – заявил итальянский министр.

Крозетто также прокомментировал события на Ближнем Востоке. Он заявил, что Италия выступает за проведение переговоров со всеми сторонами конфликта, чтобы как можно скорее добиться мира. Пока же Рим отправляет в Газу продовольствие и другие гуманитарные грузы, самолеты, которые позволят эвакуировать мирных жителей Палестины, заложников и раненых.

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