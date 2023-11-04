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В Днепропетровске прозвучало как минимум 10 взрывов, которые были слышны не только в городе, но и за его пределами. Местные власти уже сообщили о прилетах по объекту инфраструктуры, но вот какой именно объект попал под удар, информации пока нет.

Власти Днепропетровска уже после первого взрыва призвали жителей города соблюдать «информационную тишину», напомнив об уголовной ответственности за опубликованные в Сети фото и видеоматериалы.

Впрочем, видеозаписи со звуками прилетов все же появились в телеграм-каналах и социальных сетях. Сообщается, что удары скорее всего наносились баллистическими ракетами «Искандер», ПВО не справилась с атакой и не сумела перехватить боезаряды.

Напомним, ранее на Украине объяснили, что ракеты «Искандер» и «Оникс» ПВО сбивать не в состоянии.

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