В шоу «БеС Комментариев» ведущая Евгения Медведева интервьюировала блогера Даню Милохина. Она напомнила заявление режиссера Никиты Михалкова о необразованности тиктокера, не знающего, где располагается Сахалин. И тут же проверила его знания самостоятельно.

Вопрос о Сахалине поставил Милохина в тупик. Блогер назвал его городом, затем выдал географическую справку, что это остров в Канаде. Медведева пыталась подсказать и тем самым спасти тиктокера, но он продолжать называть Сахалин то полуостровом, то даже государством.

«…Человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», – ранее говорил о Милохине Никита Михалков.

Интервью с Медведевой подтвердило эти слова. Впрочем Милохин даже не знает, кто такой Михалков. На соответствующий вопрос он ответил, что это «какой-то лысый человек». Также тиктокер заявил, что подает своим многочисленным подписчикам хороший пример.