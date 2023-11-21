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Все православные 21 ноября 2023 года отмечают Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в народе более известный как Михайлов день. В прошлом на Руси широко отмечали православный праздник, поскольку к этому времени все работы по хозяйству уже были сделаны.

«С Михайлова дня зима стоит, земля мёрзнет», – обычно говорили в этот день наши предки. Утром следовало сходить в храм на службу, а после устаивали общее празднование, накрывая стол с угощениями. Считалось, что свадьба на Михайлов день будет крайне удачной для молодоженов.

В наше время в этот день также следует посетить службу в храме, а после пригласить родных и близких на праздничный стол. Считается, что в этот день примеряются все враждующие стороны. Также в этот день следует помочь просящим милостыню или накормить бездомное животное.

При этом категорически нельзя в этот светлый праздник выполнять тяжелые работы, организовывать переезд или менять место жительства, ссориться, ругаться и сквернословить.

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