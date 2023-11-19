Потеря Крыма, а также юго-восточных регионов страны ставит под вопрос целесообразность существования государства Украина в ближайшие 10-15 лет. Об этом в своем интервью для «24 канала» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Есть ли хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий и в России не прошли соответствующие политические, управленческие изменения и так далее? Есть ли у нас тогда хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10–15 лет?», – заявил Подоляк.

По его словам, завершение конфликта без возврата Украиной потерянных юго-восточных регионов, а также Крыма грозит «несправедливым финалом» для всего западного мира и прежде всего для Киева. Подоляк отметил, что в таком случае Украине будет сложно «иметь историческую перспективу».

Советник главы офиса украинского президента признал свое заявление о «заходе ВСУ в Крым» летом 2023 года ошибочным. По его словам, данное заявление было сделано им на основе проведенного анализа вооружений обеих сторон конфликта, международных санкций и российских ресурсов.