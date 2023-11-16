В Шотландии туристы, отдыхавшие на берегу моря, наткнулись на выброшенное на берег странное существо оранжевого цвета. Идентифицировать его не удалось, пишет издание Metro.

36-летний Грегг Дженкинсон рассказал, что вместе с сыном изучал гавани и пляжи. Внезапно Тайлер (так зовут сына) заметил нечто, похожее на щупальце осьминога.

Туристы подошли ближе и увидели что-то, напоминающее большую рыбу примерно в 1 метр длиной. Причем точно сказать, что это было за существо Дженкинсон не смог. Он пояснил, что у рыбы не было головы и других частей тела, которые могли бы помочь в идентификации.

Эксперты, изучившие сделанные туристами фотографии, предположили, что загадочное существо является представителем отряда китообразных. Пользователи Сети в комментариях сравнили его с инопланетянином из фильма «Чужой», а также с морской свиньей или золотой рыбкой.