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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о шести погибших в результате обстрела украинскими нацистами Ворошиловского района города.

В своем телеграм-канале глава администрации пояснил, что удар был нанесен по Управления труда и социальной защиты населения. Это привело к обрушению перекрытий в здании и гибели людей.

Военный корреспондент RT Виктор Мирошников ранее сообщил, что Киев задействовал свою стандартную тактику при обстреле Донецка. Первые удара из реактивных систем залпового огня были нанесены в 16:25. ПВО отработала на отлично и уничтожила все ракеты. Однако в 16:40 был нанесен повторный удар по тому же району города.

Кулемзин также отметил, что информация о погибших и раненых в результате атаки противника уточняется.

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