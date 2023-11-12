Бывшим и действующим чиновникам НАТО стоит принять в свой состав Львовскую область, признав остальные регионы «не Украиной». Об этом в своем Телеграм-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании. Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина», – заявил Медведев.

По его словам, европейским и натовским чиновникам не стоит останавливаться на достигнутом. Далее следует признать украинского президента Владимира Зеленского диктатором, поскольку он отказался идти на выборы. После чего стоит признать «украинский язык не языком, а суржиком».