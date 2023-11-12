Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления западных политиков и экспертов о возможном вступлении Украины в НАТО без освобожденных Россией территорий.

Он отметил, что Запад таким образом признал, что Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области уже не являются Украиной. Но теперь ему следует идти дальше.

«Но важно идти дальше и признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически все остальные территории — никакая не Украина», – пояснил Медведев.

После этого Западу будет совсем несложно признать и другие очевидные вещи – что суржик – это не украинский язык, сама Украина – это всего лишь собранные воедино территории, а не страна, а Зеленский, который не хочет проводить выборы – никакой не президент.

После этого НАТО вполне может принять в свой состав бывший польский город Лемберг со Львовской областью, если там продолжат на этом настаивать.

Также Медведев предложил Альянсу принять Палестину с Израилем, а вместе с ними и Афганистан, чтобы на Ближнем Востоке, наконец, воцарилась англосаксонская демократия.