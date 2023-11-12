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Вашингтон ведет «костяную политику», ключевым компонентом которой является насилие. Именно поэтому конфликт между Израилем и ХАМАС был неизбежен, заявил украинский политик Виктор Медведчук.

В интервью порталу Freilich он напомнил, что конфликт в Израиле отвлек внимание от Украины. Но никто не говорит о том, что противостояния на Ближнему Востоке и на Украине связаны между собой американской политикой. Соединенные Штаты давно решили, что вместо милосердия, мудрости и высокоточного скальпеля вполне можно использовать дубину.

Когда Киев признал себя союзником США и начал действовать против РФ, в Вашингтоне это назвали победой демократии. Но как раз последней там не было вовсе.

«На самом деле это было насилие, беззаконие и агрессия против русских, русскоязычных и России. Это может только перерасти в конфликт. США ждали этого конфликта, чтобы объявить Россию агрессором и втянуть в этот конфликт весь мир», – цитирует Медведчука РИА Новости.

В результате противостояние началось и с того самого момента конфликт в Израиле был неизбежен. Ведь если две стороны начинают считать точно так же, как и США, что насилие поможет решить все проблемы, тут же стартуют боевые действия.

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