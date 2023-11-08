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140 лет назад важным моментом в истории России стало появление книги Василия Докучаева под названием «Русский чернозём». А 75 лет назад началась реализация одного из наиболее грандиозных проектов XX века — «Сталинский план преобразования природы».

На сегодняшний день большинство россиян имеют лишь общее представление о значении этих событий, несмотря на то, что они напрямую влияют на жизнь миллиардов людей. Профессор Владимир Шевченко, бывший руководитель НИИ имени Докучаева, рассказывает о том, как эти достижения могут быть актуальными в наше время, когда каждый год ставятся перед задачей собирать обильные урожаи.

Сегодня теория Докучаева остается настолько актуальной, что весь мир нуждается в чернозёме больше, чем когда-либо.

Сегодня всего 10% площади суши представляют сельскохозяйственные земли, и во всем мире есть всего 1,5 миллиарда гектаров пашни. Чтобы обеспечить все население Земли пищей на уровне, аналогичном США, необходимо еще 1,5 миллиарда гектаров. Многие земли, которые когда-то были плодородными равнинами, сегодня являются пустыней, как Сахара, а Месопотамия, когда-то кормившая цивилизацию, теперь почти бесплодна.

Из 8 миллиардов жителей Земли миллиард буквально на грани голодной смерти, а еще два страдают от недоедания. Черноземы, главное богатство России, продолжают оставаться жизненно важными для питания человечества. Важно помнить, что 50% всех черноземов находятся именно на территории России.

Сегодня чтобы получить высокие урожаи, необходимо вносить все больше минеральных удобрений, производимых из нефти и природного газа. Однако эффективность каждой дополнительной тонны удобрений стремительно снижается.

В настоящее время Китай достиг значительных успехов, снижая площадь пустынных земель и спасая от неблагоприятных воздействий природы 24,5 миллионов гектаров в течение последнего десятилетия. Китай занимает первое место в мире по площади лесопосадок, увеличив лесной покров с 12% в начале 1980-х до 24,02% в 2022 году.

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