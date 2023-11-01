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Очередной конфликт вспыхнул на Украине между главкомом ВСУ Валерием Залужным и главой государства Владимиром Зеленским. Первый требует вывода войск из Авдеевки, чтобы не повторять «бахмутскую мясорубку». Второе же, напротив, приказывает перебросить к городу дополнительные силы из Запорожья и предотвратить окружение ВСУ.

Эту ситуацию в интервью «МК» прокомментировал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что Зеленский боится собственной армии и считает, что за сдачу очередной «неприступной крепости» его просто сметут с поста главы государства. Именно поэтому президент готов пожертвовать новыми подразделениями ВСУ.

Однако российские войска уже подошли к коксохимическому заводу, который сейчас штурмуют. Это предприятие является ключом к Авдеевке и у ВС РФ имеются силы и возможности, чтобы установить над ним контроль.

Чтобы избежать серьезных потерь, наши бойцы применяют так называемую тактику рассечения. Она дает возможность отсекать подразделения противника от основных сил, уничтожать их и браться за следующие. Это не позволяет рассчитывать на быстрое освобождение Авдеевки, однако минимизирует потери.

Матвийчук также отметил, что ВС РФ проводят мощную ротацию на Авдеевском направлении, они имеют полное превосходство в авиации и артиллерии. Противник превосходит российские войска разве что по количеству беспилотников, но это преимущество не имеет решающего значения.

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