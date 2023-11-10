«Комсомольская правда» связалась с матерью сбежавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов в РФ), чтобы уточнить появившуюся в Сети информацию о «непосильных кредитах», которые оставил ей сын. Однако женщину разъярили вопросы журналистов.

Изначально она признала, что высказывания актера о России были «излишне резкими», а также заявила, что возвращаться на родину он не собирается. После вопроса о кредите в 95 тысяч рублей, который ей нужно выплачивать, женщина внезапно «пришла в бешество».

Она резким тоном заявила, что никаких кредитов у нее нет. Также мать актера добавила, что любая информация о долгах сына является недостоверной. По ее словам, он никогда не брал кредитов вообще.