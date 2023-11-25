Чемпионат мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису прошел в Сочи. В мероприятии принимали участие специалисты бьюти-индустрии из 22 стран мира. Об этом в своем материале сообщает портал sochi1.ru.

Мероприятие было организовано генеральным директором Фестиваля российской культуры парикмахерского искусства, макияжа и ногтевого сервиса, известным мастером мирового уровня из Сочи Георгием Котом.

«В каждой номинации участвовали более 200 человек. Мы побили рекорд за последние 10 лет в номинации парикмахерского искусства. Мастера очень сильные, очень перспективные. Чешут, стригут, красят очень красиво», – заявил Георгий Кот.

По его словам, мастерам из арабских стран пришлось на ходу адаптироваться к волосам русских моделей. Однако для иностранных парикмахеров это был очень хороший опыт. При этом все зрители чемпионата мира по парикмахерскому искусству могли посетить не только конкурсную часть, но также записаться на мастер-классы к ведущим мировым специалистам.