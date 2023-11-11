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В Днепре (ранее – Днепропетровск) и Новомосковске в ночь на 11 ноября дроны-камикадзе «Герань» нанесли удары по промышленным объектам, используемым ВСУ для производства беспилотных аппаратов большой дальности и других видов вооружения.

Кроме того, минувшей ночью атакованы очередные военные объекты в Одесской области. О множественных взрывах сообщили местные жители в Сети, власти до сих пор не раскрывают, какие именно цели были поражены.

Также мощные взрывы звучали в Миргороде на Полтавщине, где располагается аэродром с носителями британских и французских крылатых ракет.

В Киеве и Киевской области удары по командному пункту ВСУ наносились как в ночь на 11 ноября, так и в утренние часы. При этом ПВО столицы ничего не смогла противопоставить этим атакам, хотя власти Украины ранее заявляли о надежной защите Киева.

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