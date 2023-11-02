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Известный американский бизнесмен Илон Маск рассказал, почему его поединок с другим известным американским предпринимателем Марком Цукербергом сорвался. Об этом миллиардер заявил во время подкаста The Joe Rogan Experience.

«Я подумал, что если поединок будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC, однако мы не будем размещать тонны рекламы промоушена на Колизее, потому что это место с большой историей. Вы же не хотите, чтобы здесь все было как в NASCAR? И тогда Цук отказался… В конце концов я буду драться с ним в любом месте, при любых правилах», – заявил Маск.

Напомним, что летом 2023 года глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о желании организовать поединок между двумя американскими миллиардерами. Однако до официального анонса поединка дело так и не дошло. Позже Марк Цукерберг сделал заявление, что Илон Маск, несмотря на публичные заявления в соцсетях о готовности драться, не собирается в действительности принимать участие в поединке.

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