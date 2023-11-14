Украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы в район Кременной, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал, что Киев передислоцирует к населенному пункту не только личный состав, но и технику, которая передвигается колоннами по 3-4 единицы исключительно по ночам.

Переброска осуществляется из населенного пункта Торское, что близ Красного Лимана.

В районе Кременной продолжаются позиционные бои. Российские ВС перешли здесь в активную оборону, периодически совершая вылазки и захватывая позиции противника. ВСУ несут крупные потери и в связи с этим им экстренно понадобилось подкрепление.

ВС РФ также наступают в районе Артемовска и Авдеевки, уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ у населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области.