Популярная голливудская актриса Марго Робби посетила премьеру триллера «Солтберн» режиссера Эмиральд Феннел, состоявшуюся в Лос-Анджелесе. Уже 17 ноября в США и Великобритании лента появится в кинотеатрах.

Актриса появилась на премьере в новинке из осенне-зимней коллекции Schiaparelli. Марго надела эффектный полупрозрачный корсет черного цвета и бархатную юбку макси длины цвета шоколад. Свой образ селебрити завершила массивным золотым колье. Актриса позировала перед фотографами не только сольно, но и в компании коллег, продюсеров Тома Акерли и Джоуси МакНамара.

На мероприятии появились исполнители главных ролей – Джейкоб Элорди и Барри Кеоган. Также премьеру посетили актеры, исполнившие в фильме второстепенные роли – Арчи Мадекве и Кэри Маллиган.

Стоит отметить, что именно компания Марго Робби LuckyChap Entertainment спродюсировала данную картину.

В фильме «Солтберн» рассказывается о студенте из Ливерпуля Оливере (роль исполнил Барри Кеоган), который завел дружбу с Феликсом (Джейкоб Элорди), британским аристократом. Феликс приглашает Оливера провести лето в его родовом поместье Солтберн. Главный герой оказывает в кругу семьи аристократов, из которого ему будет очень сложно вырваться.