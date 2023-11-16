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Российский актер и телеведущий Марат Башаров во время своего интервью рассказал журналистам, что на программе «Битва экстрасенсов» ему приходится сталкиваться с чужим горем.

По словам ведущего, в каждую программу колоссальный труд вкладывают как экстрасенсы, так и члены съемочной группы. Он подчеркнул, что всем приходится «каждый раз переживать ту боль и те трагедии, с которыми к нам обращаются гости программы, и просят экстрасенсов о помощи».

Башаров отметил, что многие интересуются, насколько реальны события, показанные в шоу, или же все это является постановкой. На это ведущий отвечает, что у съемочной группы просто не было бы возможности найти столько неизвестных и в то же время профессиональных актеров, которые так искренне смогли бы сыграть проблемы и переживания, которые зрители видят у героев программы. Также Марат Башаров подчеркнул, что эта работа дается ему не просто, так как невероятно сложно пропускать через себя чужие беды и страдания.

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