Украинские власти и командиры ВСУ всех уровней разворовывают гуманитарную помощь, которую Запад отправляет для бойцов ВСУ. Очередным доказательством этого стал эпизод, произошедший на подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА Новости.

Юрий Малашко, которого Киев поставил управлять «областной военной администрацией», рассказал, что на одном из складских комплексов было обнаружено 200 тонн гуманитарки, направляемой Западом военнослужащим ВСУ. Она хранилась там безо всяких документов и оснований. То есть, была украдена и припрятана до поры до времени.

«На базе одного из предприятий обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, хранившихся там еще с 2022 года без соответствующих договоров. Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — заявил Малашко.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что за 2023 год было зафиксировано не менее 650 случаев внезапного исчезновения либо целых партий гуманитарной помощи, либо их отдельных частей.

При этом командование ВСУ и руководство страны успешно воруют и ту гуманитарку, которую западные страны отправляют мирному населению.