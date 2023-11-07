ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Звезда советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский заявил, что никогда не считал умным мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России).

Актер объяснил, что Галкин ведет себя чрезвычайно глупо, когда демонстративно исполняет песни на украинском языке или отпускает циничные «шуточки» о России.

«Максим – глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы», – цитирует Садальского портал aif.ru.

Ранее европейские гастроли Галкина подверг критике и народный артист России Юрий Назаров. Он назвал шоумена «мерзавцем» и отметил, что его поведение указывает на потерю интереса со стороны зрителей. Юморист своими выходками пытается хоть как-то привлечь внимание к себе.

Вам может понравиться

Губернатор Развожаев сообщил об атаке украинских беспилотников на акваторию Севастополя

Около 4:10 7 ноября крымчане сообщили о взрывах в районе Новофедоровке и Сак. Кроме того, спустя 20 минут беспилотники ВСУ попытались атаковать акваторию Севастополя, о чем заявил губернатор Михаил Развозжаев.

США и НАТО нанесут удар по Китаю в 2030 году – Владимир Жириновский

После смерти Владимира Жириновского многие заметили, что большая часть его резких и ярких высказываний воплотилась в жизнь. При этом харизматичный российский политик предсказал конфликт между НАТО во главе с США

Арестович объяснил, когда Украина сможет вернуть «занятые Россией территории»

Последнее заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (признан террористом и экстремистом Росфинмониторингом РФ) о необходимости договариваться о мире между Киевом и Москвой свидетельствует о подготовке украинского общества к