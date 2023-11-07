Звезда советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский заявил, что никогда не считал умным мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России).

Актер объяснил, что Галкин ведет себя чрезвычайно глупо, когда демонстративно исполняет песни на украинском языке или отпускает циничные «шуточки» о России.

«Максим – глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы», – цитирует Садальского портал aif.ru.

Ранее европейские гастроли Галкина подверг критике и народный артист России Юрий Назаров. Он назвал шоумена «мерзавцем» и отметил, что его поведение указывает на потерю интереса со стороны зрителей. Юморист своими выходками пытается хоть как-то привлечь внимание к себе.