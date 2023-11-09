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Неожиданно Алла Пугачева вернулась в Россию на несколько дней, после чего спешно покинула страну, чтобы встретиться со своим мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) в Латвии. Шоумен опубликовал фотографию с певицей в Сигулде в своих социальных сетях.

Но вместе с возвращением певицы произошло еще одно событие – комик представил нового члена семьи своим фанатам, милого черного щенка. Галкин назвал питомца Роки.

В видео, опубликованном им, щенок пытается забраться на постель к Галкину, но он старается отгонять его.

Возможно, семья приняла решение завести собаку, чтобы поднять настроение своим детям Гарри и Лизе, которые страдают от стресса из-за постоянных переездов. Детям приходится привыкать к новым школам и окружению в другой стране.

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