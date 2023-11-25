Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Маргариту Александрович. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Президент сделал акцент на уникальном таланте певицы и ее женском обаянии.

«Благодаря неповторимому женскому обаянию, уникальному таланту и преданности национальному искусству Вы обрели любовь многочисленных поклонников. За годы плодотворной деятельности на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра Вами создана целая галерея запоминающихся образов, которые оставили яркий след в сердцах зрителей», – говорится в поздравлении белорусского лидера.

Глава белорусского государства выразил уверенность, что Маргарита Александрович и в дальнейшем будет наполнять «сокровищницы белорусской культуры» своим неповторимым творчеством. Также Александр Лукашенко пожелал артистке крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в ее творчестве.