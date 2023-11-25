Лондонская полиция раздает демонстрантам листовки с перечнем запрещенных лозунгов

В эти выходные полиция британской столицы намерена раздать участникам пропалестинского марша тысячи листовок, предупреждая в них, какие фразы и лозунги демонстрантам запрещено использовать. Источник: The Telegraph.

Как отмечает издание, предыдущие протестные марши были омрачены преступным поведением: некоторые участники прославляли терроризм и демонстрировали поддержку ХАМАС.

Но Скотланд-Ярд обещает «быстрый и решительный» ответ на любые формы расизма, антисемитизма, подстрекательства к насилию или к поддержке терроризма в эти выходные.

Заместитель помощника комиссара Аде Аделекан заявил, что офицеры столичной полиции будут регулировать маршем протестующих, который пройдет от Парк-лейн до Уайтхолла, чтобы напоминать людям, за какие правонарушения «их поведут в камеры».

По его словам, предупредительные меры будут включать раздачу листовок, четко обозначены границы неприемлемого и незаконного.

«Любой, кто проявит расизм или посмеет разжигать ненависть к какой-либо группе, будет арестован», – подчеркнул Аделекан (см. изображение ниже).

Недопустимая пропаганда

Он также отметил, что любой, кто проявит поддержку ХАМАС или любой другой запрещенной организации, будет арестован.

«Мы не потерпим никого, кто пропагандирует или прославляет террористические акты, такие как убийство или похищение невинных людей», – сообщил Аделекан.

Он призвал всех участников протестного марша, которые станут свидетелями каких-либо преступлений, немедленно сообщать о них любому из полицейских в оцеплении.

«В огромной толпе офицеры не могут видеть все происходящее, но другие видят. Поэтому, если они сообщат об этом, мы будем действовать как можно быстрее. В эти выходные жители Великобритании увидят решительное вмешательство наших офицеров в случае любой преступной деятельности».

Скотленд-Ярд выставит на протестном маршруте обученных наблюдателей, а также арабоязычных наблюдателей, которые будут находиться среди участников марша и в оперативном офисе, чтобы следить за любыми преступными действиями, включая плакаты, транспаранты и одежду.

Усиленная охрана Кенотафа

Лондонские полицейские также будут охранять физический барьер вокруг Кенотафа (военный мемориал британцам, погибшим в Первую мировую) в Уайтхолле и другие памятники вдоль маршрута.

Аде Аделекан отметил: «Мы не потерпим преступного поведения, нарушающего неприкосновенность этих национальных памятников».

Помимо основного марша протеста, организованного «Кампанией палестинской солидарности», у посольства Египта состоится статичная акция протеста с участием нескольких сотен человек.

Подготовленные для протестующих полицейские листовки, озаглавленные «Придерживайтесь правильной стороны закона», содержат советы, как правильно проводить акции протеста.

В каждой листовке указано: «Чтобы не оказаться в наших камерах, НЕ используйте слова или изображения, которые:

являются расистскими или разжигающими ненависть к какой-либо религии;

означают поддержку ХАМАС или любую другую запрещенную организации, поскольку по британскому законодательству поддержка террористических организаций является незаконной;

прославляют или пропагандируют теракты, такие как убийство или похищение невинных людей».

Также в полицейские листовки предупреждают участников протеста не использовать файеры и фейерверки, а также произносить слова или демонстрировать поведение, которые могут быть расценены, как запугивание.

Протестующим очень рекомендуется не портить и не повреждать памятники и статуи.

На воскресенье (26 ноября) в Лондоне запланирован «Первый национальный марш против антисемитизма», однако у полиции есть опасения, что его участники могут стать мишенями для пропалестинских групп.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Томми Робинсон, основатель и экс-лидер крайне правой «Лиги защиты Англии», легально присутствовать на пропалестинской акции протеста, Аде Аделекан сообщил, что участие Робинсона в марше «не приветствуется» и в случае его обнаружения в рядах протестующих с ним будут общаться полицейские.

Для оцепления протестного марша власти Лондона задействуют свыше 1500 офицеров, вызвав в столицу несколько сотен сотрудников из других правоохранительных сил в рамках взаимопомощи.