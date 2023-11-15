Певица Лолита Милявская рассказала, что была вынуждена переступить через собственную гордость и связаться с бывшим мужем Александром Цекало, ныне живущим в Соединенных Штатах.

Исполнительнице понадобилась подпись на документе, подтверждающем ее авторские права на одну из общих композиций. По словам Лолиты, Цекало без лишних вопросов согласился помочь, причем сделал это абсолютно бескорыстно.

«К моему большому удивлению, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать. Подписал все документы», — рассказала певица.

Четыре года назад Александр Цекало уехал в Соединенные Штаты с новой супругой – моделью из Казахстана Дариной Эрвин. Однако он продолжает развивать все проекты, которые остались у него в России.