Основатель и солист группы «Дюна» Виктор Рыбин в эфире канала RTVI высказал удивление позицией некоторых своих коллег, покинувших Россию.

Он отметил, что его поразил шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). Его отец – военнослужащий, поэтому позиция артиста удивляет.

Также Рыбин отметил, что «и Меладзе что-то учудил».

Певец резко высказался по поводу актрисы Чулпан Хаматовой.

«Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чем», — заявил он.

Напомним, Хаматова после начала СВО уехала в Ригу. Сейчас она выступает в Новом Рижском театре и играет роли без слов, так как не может выучить латышский язык.