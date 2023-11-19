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Основатель и солист группы «Дюна» Виктор Рыбин в эфире канала RTVI высказал удивление позицией некоторых своих коллег, покинувших Россию.

Он отметил, что его поразил шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). Его отец – военнослужащий, поэтому позиция артиста удивляет.

Также Рыбин отметил, что «и Меладзе что-то учудил».

Певец резко высказался по поводу актрисы Чулпан Хаматовой.

«Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чем», — заявил он.

Напомним, Хаматова после начала СВО уехала в Ригу. Сейчас она выступает в Новом Рижском театре и играет роли без слов, так как не может выучить латышский язык.

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