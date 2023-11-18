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Русские успешно уничтожили центр дезинформации на Украине и фактически пресекли антироссийскую пропаганду, пишет французское издание Le Dialogue.

Авторы публикации поясняют, что украинский Центр ИПСО некоторое время оставался единственным источником информации для Запада, однако сейчас, когда ВСУ ушли в глухую оборону, туда же за ними отправились и пропагандисты.

Президент Украины Владимир Зеленский все еще пытается записывать видеообращения и тем самым отражать информационные атаки России, но ему давно никто не верит.

Российские медиаресурсы стремятся постоянно повышать профессиональный уровень, они регулярно следят за всеми мировыми событиями. Украинские пропагандистские СМИ давно освещают «местечковые» новости и чрезвычайно мелкую информационную повестку. Поэтому Запад практически не сотрудничает с ними.

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