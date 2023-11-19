На шоу «Кстати», которое выходит на платформе VK, телеведущая Лариса Гузеева порекомендовала Гарику Харламову отказаться от брачного контракта.

Она сперва похвалила юмориста за его профессиональную работу на съемочной площадке, а затем ответила на вопрос одного из ведущих шоу Азамата Мусагалиева.

Он поинтересовался, как Харламову заговорить со своей возлюбленной Екатерине Ковальчук о брачном контрактер. Гузеева обратилась к девушке.

«Она сказала: «Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего!». «Вот сто процентов! И не нужен никакой брачный договор!» — рассказал Харламов, который также является ведущим шоу «Кстати».

Мусагалиев часто шутит об имуществе, потерянном при разводе. Особое внимание при этом он уделяет Гарику Харламову, который развелся дважды и оба раза со скандалами.