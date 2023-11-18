Телеведущая Лариса Гузеева, которая снялась вместе с юмористом Гариком Харламовым в фильме «Теща», поделилась впечатлениями от работы с ним в шоу «Кстати». Программу на платформе VK ведут Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и тот самый Харламов.

Гузеева стала гостем программы и рассказала, что Гарик иногда опаздывал на съемки, но работал очень профессионально. Он хорошо запоминает текст и не забывает его, а также всегда появляется на площадке заряженным на съемку.

«Гарику не интересно все, что происходит до команды “мотор” и после — он как аутист этом смысле. Он ни разу не пришел неготовым на съемку. Ни разу не тупил с текстом. Есть, артисты, которые не знают, что делать с текстом, и тянут время, но Гарик не про это. Он, конечно, опаздывал на 9-10 часов, но за оставшиеся 25 минут делал все», — рассказала ведущая.

Также она опровергла слухи о конфликте с Харламовым, назвав его простым недопониманием. На съемках они пообщались и все проблемы уладили.

Гарик Харламов назвал появление с Гузеевой в одном кадре «фурором», а также рассказал, что Лариса очень добрый человек и «мегапрофессионал».