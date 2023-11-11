Столичные полицейские задержали мужчину, который работал курьеров у телефонных мошенников. Из квартиры одной из жертв аферистов он унес 3,5 миллиона рублей прямо в сейфе.

Мужчина вышел на мошенников в поисках работы. Ему предложили забирать грузы, в которых в подавляющем большинстве случаев будут деньги. В качестве вознаграждения курьер получал 5% от суммы средств.

В 4 часа утра мужчине позвонили и поручили забрать у пожилого мужчины первый «заказ». Ним оказался сейф, вмонтированный в стену. По указке аферистов курьер извлек его и увез с собой.

По дороге он попытался вскрыть сейф, но сделать этого не удалось.

Оказалось, что для выманивания денег у пенсионера аферисты использовали версию о попадании внучки в аварию. Чтобы она могла избежать ответственности, пожилой человек должен был заплатить. В сейфе находились золотые монеты и 3,5 млн рублей.