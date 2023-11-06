В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на НТВ ведущая Лера Кудрявцева побеседовала с российской певицей Татьяной Булановой. Ведущая рассказала, что много лет назад, когда Буланова не была еще достаточно известной, она рассказывала своим знакомым, что песню «Как жаль» исполняет именно она.

В эфире программы Кудрявцева публично извинилась перед Булановой, отметив, что сделала это не со зла или зависти.

«Ужасно, прости меня, Тань. Уж больно она мне нравилась. У меня была какая-то несчастная любовь, я рыдала постоянно под нее», — заявила Лера.

Напомним, что Татьяна Буланова вышла замуж в июне 2023 года за бизнесмена Валерия Руднева. Свадебная церемония состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Этот брак для певицы стал третьим. Артистка была замужем за звукорежиссером Николаем Тагриным, от которого родила сына Александра. Также Буланова была супругой футболиста Владислава Радимова, которому также подарила сына – Никиту.