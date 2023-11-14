Некоторые круги в медиапространстве России все еще поддерживают певицу Аллу Пугачеву и именно они распространяют слухи о ее возвращении, являющиеся всего лишь информационным шумом, уверен музыкальный критик Александр Волков.

Он отметил, что Пугачева вряд ли на самом деле принимала участие в съемках новогодних концертов во время своего визита в Россию. Чтобы вернуться на телевидение, ей недостаточно просто приехать, потребуется также серьезно пересмотреть свою гражданскую позицию.

После отъезда из РФ Пугачева обратилась к россиянами и назвала своих недоброжелателей «кучкой клеветников и завистников». Также она заявила, что у нее в России осталась многомиллионная армия поклонников, которая никогда не предаст.