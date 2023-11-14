Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые круги в медиапространстве России все еще поддерживают певицу Аллу Пугачеву и именно они распространяют слухи о ее возвращении, являющиеся всего лишь информационным шумом, уверен музыкальный критик Александр Волков.

Он отметил, что Пугачева вряд ли на самом деле принимала участие в съемках новогодних концертов во время своего визита в Россию. Чтобы вернуться на телевидение, ей недостаточно просто приехать, потребуется также серьезно пересмотреть свою гражданскую позицию.

После отъезда из РФ Пугачева обратилась к россиянами и назвала своих недоброжелателей «кучкой клеветников и завистников». Также она заявила, что у нее в России осталась многомиллионная армия поклонников, которая никогда не предаст.

Вам может понравиться

Наемник из Грузии Гоглидзе: в ВСУ обещали по 300 долларов за каждого убитого русского солдата

Оказавшийся в плену грузинский наемник ВСУ Георгий Гоглидзе заявил, что при подписании контракта ему обещали платить по 300 долларов США за каждого убитого русского солдата. Видеозапись его допроса опубликовало в

Президент США в День Ветеранов «потерялся» на кладбище

Отмечаемый в США 11 ноября День ветеранов для американского лидера в нынешнем году стал еще одним поводом для насмешек в Сети. Во время возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище к

В Киеве с рельсов сошел грузовой поезд, украинские СМИ пишут о “диверсии”

Между станциями Почайна и Святошино в Киеве с рельсов сошел грузовой поезд, сообщают украинские СМИ. Журналисты заявили, что железнодорожный путь оказался поврежден, поэтому причиной аварии может оказаться «диверсия». Портал «Военное