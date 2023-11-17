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Российская актриса Кристина Асмус активно проводит время со своей дочерью Настей, несмотря на участие в съемках, проходящих в Будапеште. Артистка опубликовала на своей странице в популярной соцсети снимки с прогулки с дочерью по Будапешту. Фолловеры оставили массу комментариев.

В перерывах между съемками звезда «Интернов» наслаждается красотой Будапешта, местной кухней и времяпровождением со своей наследницей. Также Кристина старается приобщить дочку к культуре и бережному отношению к окружающему миру.

Актриса отметила, что получает множество комментариев, причем не только положительных. В своем посте она решила ответить на все в шуточной форме.

«Можете ещё комментарий написать, как выросла дочка, как она Гарика похожа, где купить такую рубашку и что Будапешт — столица порноиндустрии», — написала Кристина.

Многие комментаторы считают, что девочка похожа на своего звездного отца – юмориста Гарика Харламова, с которым Кристина Асмус находится в разводе.

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