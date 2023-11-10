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Племянница шоумена Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) выложила в Сеть фотографии со своего дня рождения, на которых засветилась и Алла Пугачева.

После бегства из Израиля Примадонна с мужем живут на Кипре. Оказалось, что там же находится и Дмитрий Галкин – брат юмориста вместе со своей семьей.

На фото, опубликованном в Сети, племянница шоумена, крестной матерью которой стала Алла Пугачева, позирует с младшим братом. Примадонна в кресле обнимает еще одного племянника своего супруга.

Ранее в Госдуме сообщили, что Пугачеву не будут приглашать на государственные и официальные новогодние праздничные мероприятия в России. Но ей никто не может запретить принимать участие в частных концертах и корпоративных торжествах.

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