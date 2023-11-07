Роман Костомаров поделился с общественностью, под какую композицию он хотел бы выйти на лед. По словам фигуриста, ему очень импонирует песня Луи Армстронга «What a wonderful world». Об этом спортсмен рассказал в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Костомаров отметил, что также знаковым для него является танец «Кармен». С ним фигурист выступал на олимпиаде в Турине. Также ему по душе «Восточный танец» Майкла Джексона. Но сейчас для выхода на лед, все же Костомаров остановился именно на композиции Армстронга.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров заново учится писать при помощи бионического протеза. Фигурист перенес несколько операций по ампутации частей конечностей, так как у него возник некроз тканей в результате перенесенного заболевания. 45-летний Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония 10 января. Болезнь протекала достаточно сложно, поэтому спортсмен долгое время находился в реанимации.