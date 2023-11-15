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Актриса Кортни Кокс, которая снималась в сериале «Друзья» вместе с недавно умершим Мэттью Пэрри, оригинально почтила его память. Она опубликовала в Сети один из самых своих любимых эпизодов из ситкома.

В этом ролике персонаж Пэрри Чендлер Бинг лежит в постели вместе с Моникой Геллер, роль которой исполнила Кокс. Она написала, что по первоначальному замыслу создателей сериала, это должна была быть всего одна ночь. Но зрители настояли, чтобы любовная линия между героями получила продолжение.

«Я так благодарна за каждый момент, который я провела с тобой, Мэтти, и я скучаю по тебе каждый день», – написала актриса в своем аккаунте в социальной сети.

54-летний актер Мэттью Пэрри умер 28 октября 2023 года. Тело артиста было обнаружено в джакузи, врачи диагностировали остановку сердца.

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