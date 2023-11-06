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Японский производитель автомобилей Toyota Motor Corporation выпустил 300 миллионов автомобилей за 88-летниий период. Первые автомобили японского бренда начали сходить с конвейера в далеком 1935-м году. Об этом сообщает портал motor1.com.

Примечательно, что более 180 миллионов автомобилей было выпущено на заводах компании Toyota, расположенных непосредственно в Японии. Остальные 120 миллионов автомобилей были собраны на различных предприятиях компании, расположенных в других странах мира.

Самой массовой моделью компании стала Toyota Corolla. Всего было выпущено 53,4 миллиона единиц данной модели. При этом, по данным исследовательской компании JATO Dynamics, самым популярным автомобилем в мире стал японский кроссовер Toyota RAV4.

Одним из первых автомобилей компании Toyota стал 6-мметровый грузовик G1, выпускаемый с 1935 по 1936 года. Первый грузовик японской марки мог перевозить полторы тонны груза и был создан по мотивам американских грузовиков марки Ford и General Motors.

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