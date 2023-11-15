73-летнюю жительницу России, которую родственники бросили в Мексике, перебравшись в Соединенные Штаты, уже отправили в Москву, сообщил РИА Новости консул Александр Иващенко.

Он рассказал, что Валентину Котову без средств к существованию оставили у российского посольства сын и невестка. Ранее они приехали в Мексику, надеясь потом быстро перебраться в Штаты. Однако из-за миграционной службы сделать этого не смогли.

Позже сыну с невесткой все же удалось попасть в США по программе для беженцев с Украины (супруга сына Валентины Котовой – украинка по национальности). А женщину бросили в Мексике на произвол судьбы.

Иващенко рассказал, что Котовой оказал помощь врач из российского посольства, соотечественники помогли поселить женщину в гостиницу. Затем ее отправили в Москву.

При этом в России у женщины нет родственников и жилья. Дипломаты обратились к сыну, однако он заявил, что не собирается решать проблемы своей матери.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», – заявил консул.

Он также отметил, что женщина намеревается из Москвы попасть в Воронеж, чтобы арендовать недорогое жилье. Но ее состояние здоровье, а также невозможность получить медицинскую помощь в случае чего из-за отсутствия документов все же вынуждают переживать за дальнейшую судьбу россиянки.