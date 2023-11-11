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Самый большой электрический дирижабль современности Pathfinder I, разработанный и построенный компанией LTA Research, начал проходить первые летные испытания. В отличии от ранних моделей дирижаблей, использующих легковоспламеняющийся водород, современный летательный аппарат использует инертный газ – гелий.

124,5-метровый электрический дирижабль был построен благодаря финансовой поддержки проекта со стороны сооснователя компании Google Сергея Брина. Современный каркас, состоящий из 10 000 полимерных труб и 3000 титановых соединительных втулок, содержит в себе 13 гигантских нейлоновых отсеков с гелием и обтянут сверху защитным синтетическим материалом Tedlar.

«У нас есть сложная расчётная методика, которая позволяет нам воспроизводить реальные условия с использованием статических испытательных стендов. Однако реальные динамические лётные испытания дают наилучшее представление о работоспособности и эффективности дирижабля», – рассказала старший инженер-механик компании LTA Research Джиллиан Хиленски.

Дирижабль оборудован 12 электрическими двигателями, которые питаются от аккумуляторов и дизель-генераторов. Летательный аппарат способен производить вертикальный взлет и посадку и развивать максимальную скорость в 120 км/час.

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