Комик Арсений Попов, получивший известность участием в программе «Импровизация» на телеканале СТС, назвал главный минус «Клуба веселых и находчивых» (КВН), передает «Лента.ру».

Попов объяснил, что довольно часто возникают ситуации, когда совершенно несмешные команды проходят в следующий раунд КВН. Причиной этого оказывается низкое качество выступлений сразу всех соревнующихся команд.

«Даже члены жюри говорят: “Ну мы с кем сравниваем? С теми десятью, которые были до? Ты, конечно, круче. Нравится нам? Нет. Но мы тебя пропускаем дальше”», — рассказал звезда «Импровизации».

По мнению Попова, такой подход снижает качество юмора в программе. Поэтому стоило бы изменить подход. Вместо «поддавков», которые вряд ли нравятся зрителю, лучше не пускать в следующий раунд ни одну из команд, если они не показывают достойного уровня шуток.