Комик Андрей Рожков рассказал о драке с Сергеем Исаевым на свадьбе Дмитрия Брекоткина. Напомним, все трое – это звезды шоу «Уральские пельмени».

По словам Рожкова, небольшая потасовка на свадьбе возникла из-за спора, кто из актеров лучше подойдет на роль свидетеля. Ни о каких серьезных разборках речь даже не шла.

Также Рожков отметил, что без драки свадьба не так сильно запоминается, поэтому все получилось к лучшему.

Кроме того, Рожков рассказал, что некоторое время назад подхватил «звездную болезнь», он фактически страдал от мании величия. Но вовремя сумел опомниться и взять себя в руки.