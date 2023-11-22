Комик Андрей Рожков рассказал о драке с Сергеем Исаевым на свадьбе Дмитрия Брекоткина. Напомним, все трое – это звезды шоу «Уральские пельмени».
По словам Рожкова, небольшая потасовка на свадьбе возникла из-за спора, кто из актеров лучше подойдет на роль свидетеля. Ни о каких серьезных разборках речь даже не шла.
Также Рожков отметил, что без драки свадьба не так сильно запоминается, поэтому все получилось к лучшему.
Кроме того, Рожков рассказал, что некоторое время назад подхватил «звездную болезнь», он фактически страдал от мании величия. Но вовремя сумел опомниться и взять себя в руки.
«И какая-то звездная пыль появляется такая, сыпется с тебя. Я вдруг начинаю понимать, что вокруг люди немножко ниже меня находятся. Они где-то там, внизу. Я такой: Андрей, стоп, приземляйся. Я так в себя обратно: хоп, приземлился. Это окружение — как в стае саранча. Они же летают вот так, на поле. Вот эти тоже люди, звезды, они тоже собираются в стае, как саранча, и начинают: «Бла-бла-бла…», – пояснил юморист.