Провал ВСУ является для них драмой, которая совсем скоро станет реальностью, уверен обозреватель издания The Telegraph Колин Фриман. Он побывал в зоне проведения специальной военной операции и снял сюжет об украинской армии.

Фриман написал, что ситуация на фронте для ВСУ критическая. Бойцы вооруженных формирований Украины прямым текстом заявляют, что «люди устали» продолжать бессмысленные боевые действия. Западная бронетехника, включая американские БМП «Брэдли» и немецкие танки «Леопард» застревают в непролазной грязи.

При этом командиры украинских подразделений продолжают огрызаться при малейшей критике. Один из них заявил, что если на Западе кому-то не нравятся действия ВСУ, они могут сами приехать на передовую и показать себя во всей красе, передает РИА Новости.

Обозреватель при всем этом смог разобраться в ситуации и отметил, что моральный дух боевиков ВСУ стремительно падает, так как провал контрнаступления очевиден.