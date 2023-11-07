Ивановские десантники зачистили опорный пункт ВСУ в лесопосадке под Артемовском и уничтожили две единицы техники противника – БПМ-1 и легкий танк западного образца. Об этом рассказал «Комсомольской правде» командир штурмового подразделения с позывным «Иван».

Минобороны подтвердило эту информацию, а также отметило, что боевики ВСУ после бегства из опорника, постарались все же отбить его. Они пошли в наступление, но десантники открыли по ним огонь из гранатометов АГС-17. Это отбило у противника желание атаковать и вынудило его отступить.

«Иван» сообщил, что основная масса военнослужащих ВСУ под Артемовском – это мобилизованные новобранцы. Ними руководят издалека иностранные наемники, которые также выполняют функции заградительных отрядов, вынуждая боевиков идти в атаку под дулами автоматов. Но и это не помогает, так как ВСУ продолжают отступать.