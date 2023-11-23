20 ноября в Новороссийске прошло прощание со старшим мичманом ВМФ России Денисом Никитиным, погибшим в ходе выполнения боевого задания. Он командовал десантным катером проекта 11770 «Серна», который атаковали надводные беспилотники ВСУ, сообщил портал Lenta.ru.

О героической гибели старшего мичмана сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа. Никитин являлся казаком хуторского общества «Невский». У него остались жена и две дочери 16 и 17 лет.

Он пытался увести катер, спасти его от попадания дрона и погиб на боевом посту. В последний путь Никитина проводила на «Аллее славы» новороссийского кладбища. Матросы дали трехкратный салют в честь героя. Старший мичман был представлен к ордену Мужества посмертно.