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Директор музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов усомнился в возможностях ВСУ сформировать ударный кулак и нанести ВС РФ внезапный удар. Таким образом, эксперт прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотреть стратегию ведения боевых действий.

По мнению Кнутова, провал украинского контрнаступления повлек за собой большие потери, как в живой силе, так и в военной технике. Также провал стал причиной снижения поддержки Киева Западом. Эксперт считает, что у ВСУ очень мало шансов нанести по России внезапный удар. Ведь, по словам полковника, разведка ВС РФ значительно превосходит украинскую, а это не даст возможности украинскому командованию сосредоточить ударный кулак на любом из участков фронта.

«Учитывая средства разведки, а у нас они тоже имеются — и спутники, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, и беспилотники — скрытно сосредоточить большое количество войск, чтобы нанести удар, практически невозможно», – заявил Кнутов.

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