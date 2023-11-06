Директор музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов усомнился в возможностях ВСУ сформировать ударный кулак и нанести ВС РФ внезапный удар. Таким образом, эксперт прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотреть стратегию ведения боевых действий.

По мнению Кнутова, провал украинского контрнаступления повлек за собой большие потери, как в живой силе, так и в военной технике. Также провал стал причиной снижения поддержки Киева Западом. Эксперт считает, что у ВСУ очень мало шансов нанести по России внезапный удар. Ведь, по словам полковника, разведка ВС РФ значительно превосходит украинскую, а это не даст возможности украинскому командованию сосредоточить ударный кулак на любом из участков фронта.